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Летние олимпийские виды спорта

Кирпичникова стала чемпионкой Европы по плаванию на короткой воде

Россиянка преодолела дистанцию 800 м вольным стилем за 8 минут 4,65 секунды
Анастасия Кирпичникова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анастасия Кирпичникова
© Сергей Бобылев/ТАСС

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Кирпичникова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 800 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Казани.

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Россиянка преодолела дистанцию за 8 минут 04,65 секунды. Второе место заняла итальянка Симона Квадарелла (+5,89), третьей стала представительница Германии Изабель Мари Гозе (+5,95). Россиянка Анна Егорова заняла четвертое место (+9,10).

Кирпичниковой 21 год, в ее активе две серебряные и одна бронзовая награда чемпионата Европы 2021 года. Квадарелле 22 года, она является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы. Гозе 19 лет, в ее активе серебряная и бронзовая медаль чемпионатов Европы. На счету 23-летней Егоровой два серебра и три золота европейских первенств.

В медальном зачете чемпионата Европы сборная России занимает первое место, завоевав три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. На второй строчке располагается команда Нидерландов (2-1-0), третьими идут итальянцы (1-6-1).

Чемпионат Европы в Казани завершится 7 ноября.

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Летние олимпийские виды спорта
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