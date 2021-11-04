"Спартак" в овертайме обыграл СКА и прервал серию из трех поражений в КХЛ

ТАСС, 4 ноября. Московский "Спартак" со счетом 2:1 в овертайме обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами у победителей отметились Андрей Локтионов (52-я минута) и Александр Хохлачев (63). У проигравших отличился Михаил Воробьев (18).

Ворота "Спартака" защищал Оскар Данск, который провел десятую встречу в составе красно-белых. При шведском голкипере столичная команда одержала вторую победу в сезоне, ранее 24 сентября "Спартак" со счетом 3:2 в овертайме на выезде переиграл нижнекамский "Нефтехимик".

"Спартак" прервал серию из трех поражений в регулярном чемпионате и с 29 очками после 26 игр занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА набрал 39 очков и располагается на первой строчке. В следующем матче красно-белые 6 ноября примут минское "Динамо", а СКА днем позже на выезде сыграет с ЦСКА.

Также в четверг ярославский "Локомотив" со счетом 3:2 обыграл магнитогорский "Металлург" и прервал серию уральской команды из семи побед. Череповецкая "Северсталь" переиграла екатеринбургский "Автомобилист" (3:2) и одержала восьмую победу подряд, установив клубный рекорд в КХЛ. Казанский "Ак Барс" на своем льду уступил новосибирской "Сибири" (0:2), а нижегородское "Торпедо" обыграло минское "Динамо" (4:0).