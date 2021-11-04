Баскетбольный клуб ЦСКА потерпел третье поражение подряд в Евролиге

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА уступил турецкому "Фенербахче" со счетом 82:91 в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. Матч прошел в Москве на арене "Мегаспорт".

ЦСКА упустил преимущество в 22 очка и проиграл "Монако" в матче баскетбольной Евролиги

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Самым результативным игроком матча стал форвард армейцев Уилл Клайберн, набравший 26 очков. У "Фенербахче" 18 очков набрал бывший игрок ЦСКА Нандо де Коло. С московским клубом он дважды выигрывал Евролигу и пять раз становился победителем Единой лиги ВТБ.

ЦСКА потерпел третье поражение подряд в Евролиге. Команда занимает девятое место в турнирной таблице, одержав 4 победы в 8 матчах. "Фенербахче" с 3 победами идет 13-м.

В следующем туре ЦСКА 11 ноября примет израильский "Маккаби", "Фенербахче" 12 ноября дома сыграет с итальянским "Миланом".