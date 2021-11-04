Российский боксер Мусаев вышел в финал чемпионата мира

БЕЛГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Вадим Мусаев, выступающий в весовой категории до 71 кг, вышел в финал чемпионата мира. Соревнования проходят в Белграде.

Российский боксер Бижамов вышел в финал чемпионата мира

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В полуфинале россиянин победил албанца Албана Бекири. В финале Мусаев встретится с победителем боя между украинцем Юрием Захарьевым и азербайджанцем Сарханом Алиевым.

Мусаеву 28 лет, он является чемпионом России, а также побеждал на международных турнирах "Гран-при Загреб" и "Гран-при Словенске-Конице". Спортсмен живет и тренируется в Каспийске.

Чемпионат мира завершится в субботу.