Футболисты "Наполи" разгромили "Легию" в матче Лиги Европы

Витория отметил, что в "Спартаке" не лучшая атмосфера перед матчем с "Лестером"

В составе победителей отличились Петр Зелиньский (51-я минута, с пенальти), Дрис Мертенс (75, с пенальти), Ирвинг Лосано (79) и Адам Унас (90). У хозяев единственный мяч забил Махир Эмрели (11).

"Наполи" и "Легия" выступают в группе С вместе с английским "Лестером" и московским "Спартаком". По итогу матча "Наполи" возглавил квартет, набрав 7 очков в четырех встречах, а "Легия" опустилась на вторую строчку, имея в активе 6 очков. Далее идут "Лестер" (4) и "Спартак" (3), которые сыграли по три матча. "Лестер" и "Спартак" проведут свой матч позднее в четверг, начало встречи в 23:00 мск.

Следующий матч Лиги Европы "Наполи" проведет на выезде против "Спартака" 24 ноября, "Легия" на следующий день сыграет в гостях против "Лестера".

В других матчах игрового дня датский "Брондбю" на своем поле сыграл вничью с шотландским "Рейнджерс" (1:1), "Лион" дома победил чешскую "Спарту" (3:0) и гарантировал себе выход в плей-офф турнира, германский "Айнтрахт" в гостях обыграл греческий "Олимпиакос" (2:1), испанский "Реал Сосьедад" на своем поле сыграл вничью с австрийским "Штурмом" (1:1), а английский "Вест Хэм" не смог обыграть на выезде бельгийский "Генк" (2:2). Безголевой ничьей завершился домашний матч "Монако" с нидерландским ПСВ. На 46-й минуте матча на поле вышел российский полузащитник "Монако" Александр Головин.