Наумов: "Локомотив" смело и авантюрно играл против "Галатасарая" в матче Лиги Европы

В четверг "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Галатасараем" со счетом 1:1.

"Локомотив" играл не только смело, но и авантюрно: очень высокий прессинг, пытались оказывать давление на "Галатасарай", - сказал Наумов. - Такой футбол нравится, приятно смотреть, когда команды играют без центра, но такой футбол предполагает и возможные ошибки, тем более когда команда не сыграна и функционально не очень готова. Это приводит к тому, что в защите появляются дыры, куда врываются нападающие соперника. Так и получилось, когда пропустили гол, пятеро вышли на двоих защитников и забили, а более классная команда забила бы "Локомотиву" больше".

"С другой стороны, видно, что новый тренерский штаб прививает "Локомотиву" новый футбол, я такого "Локомотива" еще не видел. Сегодня "Локомотив", наверное, даже заслужил [победу], но все же ничейный результат закономерен. Футболисты стали отвыкать от рева трибун, но многим футболистам нравится такая обстановка - обстановка заряженности, которая мобилизует игроков. Я не думаю, что это как-то отрицательно сказалось на игре "Локомотива", - добавил собеседник агентства.

"Локомотив" потерял шансы на первое место в группе, которое позволяет напрямую выйти в 1/8 финала Лиги Европы. Команда, занявшая второе место, сыграет в двухматчевом противостоянии с одной из команд, занявшей третье место в групповом этапе Лиги чемпионов, за право выступить в 1/8 финала Лиги Европы. Третьи команды групповой стадии Лиги Европы выступят в плей-офф Лиги конференций.

"Локомотив" с двумя очками в четырех матчах занимает четвертое место в группе Е. "Галатасарай" располагается на первой позиции, набрав восемь очков. Итальянский "Лацио" (4) и французский "Марсель" (3) занимают второе и третье места соответственно, матч команд проходит в эти минуты.