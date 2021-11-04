Футболисты "Локомотива" сыграли вничью с турецким "Галатасараем" в матче Лиги Европы

Забитым мячом у "Локомотива" отметился Франсуа Камано (73-я минута). У "Галатасарая" отличился Софьян Фегули (43).

"Локомотив" в прошлом туре на своем поле уступил "Галатасараю" со счетом 0:1. В турнирной таблице группы E российская команда занимает последнее место с 2 очками после четырех матчей, "Галатасарай" лидирует с 8 очками, турецкая команда пропустила первый мяч в турнире. Второе место занимает итальянский "Лацио" (4 очка), третье - французский "Марсель" (3). Матч четвертого тура между этими командами начнется в 23:00 мск.

В компенсированное ко второму тайму время между игроками команд возникла небольшая потасовка около трибуны с болельщиками "Галатасарая", которые стали бросать в сторону футболистов российской команды посторонние предметы. Также стычка произошла и перед уходом команд в подтрибунное помещение, в разборках участвовал и главный тренер железнодорожников Маркус Гисдоль. После окончания встречи футболисты "Локомотива" пошли благодарить своих болельщиков за поддержку, фанаты "Галатасарая" в это время снова бросали посторонние предметы на поле.