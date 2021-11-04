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Лига Европы

Футболисты "Локомотива" сыграли вничью с турецким "Галатасараем" в матче Лиги Европы

Встреча группового этапа в Стамбуле завершилась со счетом 1:1
Константин Марадишвили ("Локомотив") и Олимпиу Моруцан ("Галатасарай") Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Константин Марадишвили ("Локомотив") и Олимпиу Моруцан ("Галатасарай")
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 4 ноября. Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с турецким "Галатасараем" со счетом 1:1 в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Стамбуле.

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Забитым мячом у "Локомотива" отметился Франсуа Камано (73-я минута). У "Галатасарая" отличился Софьян Фегули (43).

"Локомотив" в прошлом туре на своем поле уступил "Галатасараю" со счетом 0:1. В турнирной таблице группы E российская команда занимает последнее место с 2 очками после четырех матчей, "Галатасарай" лидирует с 8 очками, турецкая команда пропустила первый мяч в турнире. Второе место занимает итальянский "Лацио" (4 очка), третье - французский "Марсель" (3). Матч четвертого тура между этими командами начнется в 23:00 мск.

В компенсированное ко второму тайму время между игроками команд возникла небольшая потасовка около трибуны с болельщиками "Галатасарая", которые стали бросать в сторону футболистов российской команды посторонние предметы. Также стычка произошла и перед уходом команд в подтрибунное помещение, в разборках участвовал и главный тренер железнодорожников Маркус Гисдоль. После окончания встречи футболисты "Локомотива" пошли благодарить своих болельщиков за поддержку, фанаты "Галатасарая" в это время снова бросали посторонние предметы на поле.

' YouTube/Матч ТВ'

"Локомотив" потерял шансы на первое место в группе, которое позволяет напрямую выйти в 1/8 финала Лиги Европы. Команда, занявшая второе место, сыграет в двухматчевом противостоянии с одной из команд, занявшей третье место в групповом этапе Лиги чемпионов, за право выступить в 1/8 финала Лиги Европы. Третьи команды групповой стадии Лиги Европы выступят в плей-офф Лиги конференций.

В следующем туре "Локомотив" 25 ноября примет "Лацио", а "Галатасарай" в тот же день дома сыграет с "Марселем".

Лига Европы-2021/22. Группа Е
МестоКомандаИВНПМО
1Галатасарай42203-18
2Лацио31112-14
3Марсель30301-13
4Локомотив40222-52

 

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