Хэмилтон в Мексике попробует приблизиться к Ферстаппену в личном зачете "Формулы-1"

До финиша сезона остается пять гонок, а определенности в том, кто станет чемпионом как в личном зачете, так и в Кубке конструкторов, по-прежнему нет. Лидером в Мехико приехал нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", который опережает семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" на 12 очков. В командном же зачете первое место занимает немецкий концерн, австрийский коллектив отстает от конкурентов на 23 очка. В последних четырех гонках в Мексики по два раза победили Ферстаппен и Хэмилтон, поэтому определить фаворита в предстоящем Гран-при достаточно сложно.

Гран-при Мексики вернулся в календарь чемпионата в 2015 году после 23-летнего перерыва. Первая гонка здесь прошла в 1963 году, однако уже в 1970 году Международная автомобильная федерация не стала продлевать контракт с организаторами Гран-при из-за нареканий к трассе. После реконструкции автодрома этап вернулся в календарь в 1986 году и проводился до 1992 года, после чего вновь был исключен по тем же причинам.

В 1968 году в Мехико прошли летние Олимпийские игры, на территории автодрома были построены объекты для соревнований. Таким образом, этап в Мексике является вторым после Гран-при России, который проводится на территории бывшего Олимпийского парка. В 2015 году здесь победил уже завершивший карьеру немец Нико Росберг, после чего в Мексике выигрывали только Ферстаппен (2017, 2018) и Хэмилтон (2016, 2019).

Первая часть свободных заездов начнется в пятницу в 20:30 мск, вторая - в ночь на субботу (00:00 мск). В субботу состоятся третья свободная практика (20:00 мск) и квалификация (23:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (22:00 мск).