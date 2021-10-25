Игра в пит-стопы. Ферстаппен выиграл Гран-при США "Формулы-1" и упрочил лидерство в сезоне

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при США. Соревнования прошли в Остине (штат Техас), за три дня гоночного уик-энда автодром "Трасса Америк" посетили 400 тыс. человек.
Первая пятничная практика прошла при подавляющем преимуществе пилотов "Мерседеса" - выиграл ее финн Валттери Боттас, а британец Льюис Хэмилтон отстал от него всего на 0,045 секунды. Ставший третьим Ферстаппен уступил им почти секунду. Во второй сессии свободных заездов "Ред Булл" взял реванш у лидеров Кубка конструкторов, только протокол возглавил не нидерландец, а его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Хэмилтон и Боттас в этот раз довольствовались третьим и четвертым местами соответственно, а Ферстаппен стал только восьмым.
В третьей практике, которая прошла в субботу, расстановка сил особо не поменялась - победителем сессии вновь стал Перес, Ферстаппен расположился на третьей позиции, а Боттас и Хэмилтон - на пятой и шестой соответственно. При этом во время последних двух сессий не так далеко от лидеров были пилоты "Феррари" и "Макларена". Однако квалификация обошлась без неожиданностей.
Обладателя поула вновь выявляли гонщики "Ред Булл" и "Мерседеса", и победителями в этом противостоянии вышли первые. Возглавил протокол Ферстаппен, опередивший Хэмилтона на 0,2 секунды, а Перес выиграл борьбу за третье место у Боттаса. Впрочем, финну не было особого смысла сильно упираться, ведь ранее на его машине вновь заменили один из элементов силовой установки, что повлекло за собой штраф в виде потери пяти позиций, и с четвертого места на стартовой решетке он откатился на девятое.
Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин весь гоночный уик-энд никак не мог справиться со своим болидом. В первой практике он уступил партнеру по команде немцу Мику Шумахеру больше трех секунд, во второй - секунду, а в третьей все его быстрые круги и вовсе были аннулированы за выезды за границы трассы. В квалификации россиянин смог немного приблизиться к сыну семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, уступив ему 0,3 секунды, но все равно остался последним. Правда из-за того, что сразу трем пилотам полностью заменили силовую установку на этапе в США, что повлекло за собой штраф, Мазепин на стартовой решетке переместился на 17-ю позицию.
Гонка
Хэмилтон лучше среагировал на погасшие огни светофора, Ферстаппен постарался перекрестить ему траекторию, но британец в первый поворот все равно зашел лидером, а нидерландцу пришлось выехать за пределы трассы, но он смог не потерять больше позиций и продолжил гонку вторым. Позади них ожесточенную борьбу между собой вели пилоты "Феррари" и "Макларена". Ферстаппен не отставал от Хэмилтона, но и на расстояние атаки приблизиться к нему не мог.
Поняв, что обогнать на трассе не получится, в "Ред Булл" решили переиграть "Мерседес" на пит-стопах, зазвав Ферстаппена для смены резины на два круга раньше Хэмилтона. И это сработало: нидерландец вышел в лидеры с солидным преимуществом - около семи секунд. За 15-20 кругов Хэмилтон смог сократить это отставание до трех секунд, после чего Ферстаппен вновь первым отправился за свежим комплектом резины. Хэмилтон же оттянул свой пит-стоп по максимуму и вернулся на трассу в девяти секундах позади нидерландца. Но в концовке гонки преимущество должно было быть у британца за счет более свежей резины.
За четыре круга до финиша двух лидеров гонки разделяло всего 1,5 секунды. Казалось, что еще чуть-чуть и Хэмилтон вплотную приблизится к Ферстаппену, но нидерландец смог сберечь резину и не позволил конкуренту в борьбе за титул подъехать к себе на расстояние атаки. Пилот "Ред Булл" одержал восьмую победу в сезоне и упрочил лидерство в чемпионате, опережая Хэмилтона на 12 очков. Третье место на подиуме досталось Пересу.
Для Мазепина гонка не заладилась с самого начала - механики плохо закрепили его подголовник, из-за чего ему пришлось уже на первом круге заехать в боксы, чтобы исправить ситуацию. После этого он всю гонку ехал последним, жалуясь на то, что его ногам очень жарко и ему тяжело это терпеть. В итоге Мазепин вновь стал последним из финишировавших (17-м), проиграв Шумахеру без малого целый круг.
В рамках этапа "Формулы-1" состоялись две заключительные гонки сезона женского гоночного чемпионата (W Series), которые из-за невыдачи визы пропустила россиянка Ирина Сидоркова. Чемпионом серии второй год подряд стала британка Джейми Чедвик.
Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Мексике с 5 по 7 ноября.