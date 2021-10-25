Игра в пит-стопы. Ферстаппен выиграл Гран-при США "Формулы-1" и упрочил лидерство в сезоне

Первая пятничная практика прошла при подавляющем преимуществе пилотов "Мерседеса" - выиграл ее финн Валттери Боттас, а британец Льюис Хэмилтон отстал от него всего на 0,045 секунды. Ставший третьим Ферстаппен уступил им почти секунду. Во второй сессии свободных заездов "Ред Булл" взял реванш у лидеров Кубка конструкторов, только протокол возглавил не нидерландец, а его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Хэмилтон и Боттас в этот раз довольствовались третьим и четвертым местами соответственно, а Ферстаппен стал только восьмым.

В третьей практике, которая прошла в субботу, расстановка сил особо не поменялась - победителем сессии вновь стал Перес, Ферстаппен расположился на третьей позиции, а Боттас и Хэмилтон - на пятой и шестой соответственно. При этом во время последних двух сессий не так далеко от лидеров были пилоты "Феррари" и "Макларена". Однако квалификация обошлась без неожиданностей.

Обладателя поула вновь выявляли гонщики "Ред Булл" и "Мерседеса", и победителями в этом противостоянии вышли первые. Возглавил протокол Ферстаппен, опередивший Хэмилтона на 0,2 секунды, а Перес выиграл борьбу за третье место у Боттаса. Впрочем, финну не было особого смысла сильно упираться, ведь ранее на его машине вновь заменили один из элементов силовой установки, что повлекло за собой штраф в виде потери пяти позиций, и с четвертого места на стартовой решетке он откатился на девятое.

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин весь гоночный уик-энд никак не мог справиться со своим болидом. В первой практике он уступил партнеру по команде немцу Мику Шумахеру больше трех секунд, во второй - секунду, а в третьей все его быстрые круги и вовсе были аннулированы за выезды за границы трассы. В квалификации россиянин смог немного приблизиться к сыну семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, уступив ему 0,3 секунды, но все равно остался последним. Правда из-за того, что сразу трем пилотам полностью заменили силовую установку на этапе в США, что повлекло за собой штраф, Мазепин на стартовой решетке переместился на 17-ю позицию.

Гонка

Хэмилтон лучше среагировал на погасшие огни светофора, Ферстаппен постарался перекрестить ему траекторию, но британец в первый поворот все равно зашел лидером, а нидерландцу пришлось выехать за пределы трассы, но он смог не потерять больше позиций и продолжил гонку вторым. Позади них ожесточенную борьбу между собой вели пилоты "Феррари" и "Макларена". Ферстаппен не отставал от Хэмилтона, но и на расстояние атаки приблизиться к нему не мог.

Поняв, что обогнать на трассе не получится, в "Ред Булл" решили переиграть "Мерседес" на пит-стопах, зазвав Ферстаппена для смены резины на два круга раньше Хэмилтона. И это сработало: нидерландец вышел в лидеры с солидным преимуществом - около семи секунд. За 15-20 кругов Хэмилтон смог сократить это отставание до трех секунд, после чего Ферстаппен вновь первым отправился за свежим комплектом резины. Хэмилтон же оттянул свой пит-стоп по максимуму и вернулся на трассу в девяти секундах позади нидерландца. Но в концовке гонки преимущество должно было быть у британца за счет более свежей резины.