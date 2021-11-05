Тренер "Локомотива" назвал недопустимым поведение фанатов "Галатасарая"

"Локомотив" в четверг в Стамбуле сыграл вничью с "Галатасараем" со счетом 1:1. В компенсированное ко второму тайму время между игроками команд возникла небольшая потасовка около трибуны с болельщиками "Галатасарая", которые стали бросать в сторону футболистов российской команды посторонние предметы. Также стычка произошла и перед уходом команд в подтрибунное помещение. После окончания встречи футболисты "Локомотива" пошли благодарить своих болельщиков за поддержку, фанаты "Галатасарая" в это время снова бросали посторонние предметы на поле.

"Я всегда приветствую проявление эмоций в футболе, но они должны контролироваться, в том числе и зрителями, - сказал Гисдоль. - Я не буду оригинальным, если скажу, что такое поведение - бросание посторонних предметов в игроков - недопустимо. Говорю не только от своего имени, это бы сказал тренер любой команды. Я только за, когда вижу такую фантастическую атмосферу, когда болельщики подбадривают своих футболистов и гонят вперед, но такое поведение, повторюсь, неприемлемо ни для кого".

В турнирной таблице группы E "Локомотив" занимает последнее место с 2 очками после четырех матчей, "Галатасарай" лидирует с 8 очками. Второе место занимает итальянский "Лацио" (4 очка), третье - французский "Марсель" (3), эти команды провели по три встречи. В пятом и шестом турах группового турнира Лиги Европы "Локомотив" встретится с "Лацио" (25 ноября, дома) и "Марселем" (9 декабря, на выезде).