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ATP

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Париже

В третьем круге россиянин обыграл американца Себастьяна Корду
Даниил Медведев EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 5 ноября. Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Себастьяна Корду в матче третьего круга турнира серии "Мастерс". Встреча прошла в Париже.

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Матч завершился со счетом 4:6, 6:1, 6:3 в пользу россиянина, имеющего на турнире второй номер посева. В четвертьфинале Медведев встретится с победителем встречи между испанцем Карлосом Алькарасом и французом Юго Гастоном.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 13 титулов под эгидой организации, в том числе и победа на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Корде 21 год, на его счету один титул ATP. Лучшим достижением американца на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции 2020 года и Уимблдона в 2021 году.

Турнир в Париже завершится 7 ноября, его призовой фонд составляет €3 млн. Действующим победителем соревнования является Медведев.

Теги
ATPМедведев, Даниил Сергеевич
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