"Спартак" сыграл вничью с "Лестером" в Лиге Европы. Селихов отразил пенальти

ТАСС, 5 ноября. Футболисты московского "Спартака" на выезде сыграли вничью с английским "Лестером" со счетом 1:1 в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Забитым мячом у "Спартака" отметился Виктор Мозес (51-я минута). У "Лестера" отличился Дэниел Амарти (58). На 75-й минуте вратарь "Спартака" Александр Селихов отразил пенальти, который исполнял Джейми Варди.

В составе "Спартака" на поле появился полузащитник Наиль Умяров, который не играл из-за травмы с 12 октября. На 77-й минуте он заменил Квинси Промеса. В прошлом туре "Спартак" на своем поле уступил "Лестеру" со счетом 3:4. Красно-белые не могут одержать победу в пяти матчах подряд во всех турнирах (два поражения и три ничьих).

В другом матче группы С итальянский "Наполи" в гостях разгромил польскую "Легию" со счетом 4:1. "Спартак" набрал 4 очка и занимает последнее место в группе. Лидирует "Наполи" (7 очков), далее идут "Легия" (6) и "Лестер" (5). В следующем туре "Спартак" 24 ноября примет "Наполи", а "Лестер" днем позже дома сыграет с "Легией".