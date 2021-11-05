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Лига Европы

"Спартак" сыграл вничью с "Лестером" в Лиге Европы. Селихов отразил пенальти

Встреча завершилась со счетом 1:1
Джонни Эванс ("Лестер") и Михаил Игнатов ("Спартак") Григорий Дукор/ТАСС
Описание
Джонни Эванс ("Лестер") и Михаил Игнатов ("Спартак")
© Григорий Дукор/ТАСС

ТАСС, 5 ноября. Футболисты московского "Спартака" на выезде сыграли вничью с английским "Лестером" со счетом 1:1 в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

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Забитым мячом у "Спартака" отметился Виктор Мозес (51-я минута). У "Лестера" отличился Дэниел Амарти (58). На 75-й минуте вратарь "Спартака" Александр Селихов отразил пенальти, который исполнял Джейми Варди.

В составе "Спартака" на поле появился полузащитник Наиль Умяров, который не играл из-за травмы с 12 октября. На 77-й минуте он заменил Квинси Промеса. В прошлом туре "Спартак" на своем поле уступил "Лестеру" со счетом 3:4. Красно-белые не могут одержать победу в пяти матчах подряд во всех турнирах (два поражения и три ничьих).

В другом матче группы С итальянский "Наполи" в гостях разгромил польскую "Легию" со счетом 4:1. "Спартак" набрал 4 очка и занимает последнее место в группе. Лидирует "Наполи" (7 очков), далее идут "Легия" (6) и "Лестер" (5). В следующем туре "Спартак" 24 ноября примет "Наполи", а "Лестер" днем позже дома сыграет с "Легией".

' YouTube/Матч ТВ'

Команда, занявшая первое место в группе, выйдет в 1/8 финала Лиги Европы. Коллектив, занявший второе место, сыграет в двухматчевом противостоянии с одной из команд, которая финиширует третьей в групповом этапе Лиги чемпионов, за право выступить в 1/8 финала Лиги Европы. Третьи команды групповой стадии Лиги Европы выступят в плей-офф Лиги конференций.

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая 2022 года в Севилье.

Лига Европы-2021/22. Группа С
МестоКомандаИВНПМО
1Наполи421111-67
2Легия42023-76
3Лестер41217-75
4Спартак41127-84

 

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