"Спартак" сыграл вничью с "Лестером" в Лиге Европы. Селихов отразил пенальти

ТАСС, 5 ноября. Футболисты московского "Спартака" на выезде сыграли вничью с английским "Лестером" со счетом 1:1 в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Забитым мячом у "Спартака" отметился Виктор Мозес (51-я минута). У "Лестера" отличился Дэниел Амарти (58). На 75-й минуте вратарь "Спартака" Александр Селихов отразил пенальти, который исполнял Джейми Варди.
В составе "Спартака" на поле появился полузащитник Наиль Умяров, который не играл из-за травмы с 12 октября. На 77-й минуте он заменил Квинси Промеса. В прошлом туре "Спартак" на своем поле уступил "Лестеру" со счетом 3:4. Красно-белые не могут одержать победу в пяти матчах подряд во всех турнирах (два поражения и три ничьих).
В другом матче группы С итальянский "Наполи" в гостях разгромил польскую "Легию" со счетом 4:1. "Спартак" набрал 4 очка и занимает последнее место в группе. Лидирует "Наполи" (7 очков), далее идут "Легия" (6) и "Лестер" (5). В следующем туре "Спартак" 24 ноября примет "Наполи", а "Лестер" днем позже дома сыграет с "Легией".
Команда, занявшая первое место в группе, выйдет в 1/8 финала Лиги Европы. Коллектив, занявший второе место, сыграет в двухматчевом противостоянии с одной из команд, которая финиширует третьей в групповом этапе Лиги чемпионов, за право выступить в 1/8 финала Лиги Европы. Третьи команды групповой стадии Лиги Европы выступят в плей-офф Лиги конференций.
Финал Лиги Европы пройдет 18 мая 2022 года в Севилье.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Наполи
|4
|2
|1
|1
|11-6
|7
|2
|Легия
|4
|2
|0
|2
|3-7
|6
|3
|Лестер
|4
|1
|2
|1
|7-7
|5
|4
|Спартак
|4
|1
|1
|2
|7-8
|4