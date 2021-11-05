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Лига Европы

"Марсель" сыграл вничью с "Лацио" в матче футбольной Лиги Европы

Встреча соперников "Локомотива" по групповому этапа завершилась со счетом 2:2
Вильям Салиба ("Марсель") и Чиро Иммобиле ("Лацио") EPA-EFE/ALEXANDRE DIMOU
Описание
Вильям Салиба ("Марсель") и Чиро Иммобиле ("Лацио")
© EPA-EFE/ALEXANDRE DIMOU

ТАСС, 5 ноября. Французский футбольный клуб "Марсель" сыграл вничью со счетом 2:2 с итальянским "Лацио" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла во Франции.

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В составе хозяев отличились Аркадиуш Милик (33-я минута, с пенальти) и Димитри Пайет (82). У гостей голами отметились Фелипе Андерсон (45+7) и Чиро Иммобиле (49).

"Марсель" и "Лацио" выступают в группе Е вместе с турецким "Галатасараем" и московским "Локомотивом". По итогам матча "Лацио" сохранил вторую строчку в турнирной таблице, набрав пять очков в четырех матчах. Возглавляет квартет "Галатасарай" (8), "Марсель" (4) идет третьим, "Локомотив" (2) - четвертым. Следующий матч в Лиге Европы "Марсель" проведет в гостях 25 ноября против "Галатасарая", "Лацио" в тот же день сыграет на выезде с "Локомотивом".

В других матчах игрового дня турецкий "Фенербахче" победил на выезде бельгийский "Антверпен" (3:0), германский "Байер" на своем поле разгромил испанский "Бетис" (4:0), португальская "Брага" дома переиграла болгарский "Лудогорец" (4:2), австрийский "Рапид" на выезде уступил хорватскому "Динамо" (1:3), шотландский "Селтик" в гостях обыграл венгерский "Ференцварош" (3:2), сербская "Црвена Звезда" дома проиграла датскому "Мидтьюлланну" (0:1).

Лига Европы-2021/22. Группа Е
МестоКомандаИВНПМО
1Галатасарай42203-18
2Лацио41214-35
3Марсель40403-34
4Локомотив40222-52

 

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