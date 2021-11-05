Джикия остался доволен ничьей "Спартака" в матче Лиги Европы против "Лестера"

ТАСС, 5 ноября. Ничья в матче группового этапа Лиги Европы против английского футбольного клуба "Лестер" является положительным результатом для московского "Спартака". Такое мнение высказал защитник красно-белых Георгий Джикия в эфире телеканала "Матч ТВ" .

Ранее в пятницу "Спартак" сыграл на выезде вничью с "Лестером" со счетом 1:1. На 75-й минуте матча вратарь "Спартака" Александр Селихов отразил 11-метровый удар от Джейми Варди.

"Доволен ничьей, была сложная игра, отдельно отмечу Селихова, который нас выручил. Считаю, что для нас сегодня это положительный результат. Мне понравилось, как играла наша команда. Матч изначально так сложился, что мы действовали вторым номером. Хочу выделить ребят, которые бились и вступали в отбор", - сказал Джикия.

"Пропустили один обидный гол со стандарта, но в целом результатом и игрой команды доволен. Согласен с тем, что не очень хорошо действовали в переходных фазах, не получалось цепляться за мячи. Тут стоит выделить соперника, который грамотно подбирал мячи. Сегодня нам пришлось действовать вторым номером", - добавил защитник.

"Спартак" набрал четыре очка и занимает последнее место в группе C. Лидирует итальянский "Наполи" (7), далее идут польская "Легия" (6) и "Лестер" (5). В следующем туре "Спартак" 24 ноября примет "Наполи", "Лестер" днем позже дома сыграет с "Легией".