Витория: "Спартак" показал себя организованной командой в матче с "Лестером"

Встреча прошла в Англии и завершилась со счетом 1:1.

"Это был тяжелый матч, потому что у нас был сложный соперник, - сказал Витория. - Для нас было важно показать себя с точки зрения защиты, с этой точки зрения мы показали себя как организованная команда, которая отрезала все пути к нашим воротам. Конечно, у нас было немного моментов, но мы их развивали и старались продвигаться к воротам. Пропустив, мы не давали забегать нам за спину и создавать много моментов у наших ворот, соперник постоянно атаковал, но мы хорошо защищались".

В матче третьего тура группового этапа в Москве "Лестер" одержал победу над "Спартаком" со счетом 4:3. "Мне больше понравилось здесь, потому что мы набрали очко. Для нас большой плюс то, что мы заработали ничью, а не пропустили четыре мяча. Мне понравилась эта игра и первый тайм матча в Москве", - отметил Витория.

После четырех туров "Спартак" занимает последнее, четвертое место в группе C, набрав 4 очка. Лидирует итальянский "Наполи" (7 очков), далее идут польская "Легия" (6) и "Лестер" (5). В следующем туре "Спартак" 24 ноября в Москве примет "Наполи", а "Лестер" на следующий день на своем поле сыграет с "Легией".