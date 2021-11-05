{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

Вратарь "Спартака" Селихов изучал пенальтистов "Лестера" перед матчем Лиги Европы

Голкипер на 75-й минуте отразил пенальти в исполнении Джейми Варди
Александр Селихов (в центре) Григорий Дукор/ТАСС
Описание
Александр Селихов (в центре)
© Григорий Дукор/ТАСС

ТАСС, 5 ноября. Голкипер московского футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов вместе с тренером вратарей изучал трех исполнителей пенальти английского "Лестера" перед матчем группового этапа Лиги Европы. Об этом Селихов заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

На эту тему
"Спартак" сыграл вничью с "Лестером" в Лиге Европы. Селихов отразил пенальти
"Спартак" сыграл вничью с "Лестером" в Лиге Европы. Селихов отразил пенальти

Ранее в пятницу "Спартак" сыграл на выезде вничью с "Лестером" со счетом 1:1. На 75-й минуте матча Селихов отразил 11-метровый удар от Джейми Варди.

"Мы готовились к пенальти с тренером вратарей, просматривали трех человек, которые бьют. Тренер все разжевал, осталось только прыгнуть в нужный угол. Как показывают иногда матчи, не всегда получается сделать то, что мы хотим. Готовились к сегодняшней встрече, знали, что будет сложная игра", - сказал Селихов.

"С [Руем] Виторией (главным тренером "Спартака" - прим. ТАСС) мы разговаривали всей командой, он поблагодарил нас за этот матч. Я доволен игрой "Спартака", сегодня все старались", - добавил вратарь.

"Спартак" набрал четыре очка и занимает последнее место в группе C. Лидирует итальянский "Наполи" (7), далее идут польская "Легия" (6) и "Лестер" (5). В следующем туре "Спартак" 24 ноября примет "Наполи", а "Лестер" на следующий день дома сыграет с "Легией".

Лига Европы
Свист трибун и потасовки футболистов. "Локомотив" в гостях сыграл вничью с "Галатасараем"
Встреча завершилась со счетом 1:1, московский клуб набрал второе очко на групповом этапе Лиги Европы
Свист трибун и потасовки футболистов.
Читать полностью