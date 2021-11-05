Вратарь "Спартака" Селихов изучал пенальтистов "Лестера" перед матчем Лиги Европы

ТАСС, 5 ноября. Голкипер московского футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов вместе с тренером вратарей изучал трех исполнителей пенальти английского "Лестера" перед матчем группового этапа Лиги Европы. Об этом Селихов заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

Ранее в пятницу "Спартак" сыграл на выезде вничью с "Лестером" со счетом 1:1. На 75-й минуте матча Селихов отразил 11-метровый удар от Джейми Варди.

"Мы готовились к пенальти с тренером вратарей, просматривали трех человек, которые бьют. Тренер все разжевал, осталось только прыгнуть в нужный угол. Как показывают иногда матчи, не всегда получается сделать то, что мы хотим. Готовились к сегодняшней встрече, знали, что будет сложная игра", - сказал Селихов.

"С [Руем] Виторией (главным тренером "Спартака" - прим. ТАСС) мы разговаривали всей командой, он поблагодарил нас за этот матч. Я доволен игрой "Спартака", сегодня все старались", - добавил вратарь.

"Спартак" набрал четыре очка и занимает последнее место в группе C. Лидирует итальянский "Наполи" (7), далее идут польская "Легия" (6) и "Лестер" (5). В следующем туре "Спартак" 24 ноября примет "Наполи", а "Лестер" на следующий день дома сыграет с "Легией".