Главный тренер "Лестера" отметил игру обороны "Спартака" в матче Лиги Европы

В четверг "Лестер" на своем поле сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 1:1. В составе "Лестера" гол забил Дэниел Амарти (58-я минута), у "Спартака" отличился Виктор Мозес (51). На 75-й минуте вратарь "Спартака" Александр Селихов отразил пенальти, который исполнял Джейми Варди.

"Это была довольно сложная игра, у соперника была сильная защита. Мы создали очень много моментов, но в один момент мы потеряли концентрацию, и это стоило нам дорого. Расстроен результатом, но удовлетворен игрой команды", - сказал Роджерс.

"Варди недолго был на поле, ему просто не повезло с пенальти, - добавил Роджерс. - Мы создавали много моментов, в первом тайме мы были немного статичны, но во втором тайме были лучше. Наши ребята всегда были в зоне обороны соперника. Играли так, как планировали, но не получилось победить".

В другом матче группы С итальянский "Наполи" в гостях разгромил польскую "Легию" со счетом 4:1. "Лестер" набрал 5 очков и занимает третье место в группе. "Спартак" с 4 очками располагается на последней позиции. Лидирует "Наполи" (7 очков), второе место у "Легии" (6). В следующем туре "Лестер" 25 ноября дома сыграет с "Легией", "Спартак" днем раньше примет "Наполи".