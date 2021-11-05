СМИ: российский футболист "Будё-Глимт" Хайкин может перейти в клуб АПЛ

ТАСС, 5 ноября. Футбольные клубы "Уотфорд" и "Норвич", выступающие в Английской премьер-лиге, заинтересованы в приобретении российского голкипера норвежского "Будё-Глимт" Никиты Хайкина. Об этом сообщает портал Football Insider .

"Будё-Глимт" с Хайкиным в воротах сыграл вничью с "Ромой" в матче Лиги конференций

По информации источника, скауты двух английских клубов присутствовали на прошедшем в четверг матче группового этапа Лиги конференций между "Ромой" и "Будё-Глимт" (2:2), на котором просматривали игру российского вратаря.

Сообщается, что услугами Хайкина также интересуются несколько клубов Чемпионшипа - второй по силе лиге чемпионата Англии.

1 ноября Хайкин был включен в состав сборной России для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. Вызов в национальную команду стал для вратаря первым в карьере.

Хайкину 26 лет, в составе "Будё-Глимт" голкипер стал чемпионом Норвегии в 2020 году. Всего за норвежскую команду провел 62 матча, из которых 24 - "на ноль". Ранее вратарь выступал за израильские клубы "Бней-Йегуда" и "Хапоэль" (Кфар-Сава).