Данченко заявила, что российские синхронистки не сталкивались с занижением оценок от судей

"Я не знаю, что творится в художественной гимнастике за кулисами, - сказала Данченко. - Могу рассказать о нашей внутренней кухне. Мы никому не проигрываем и по-прежнему намного сильнее конкурентов, потому что вкалываем по десять часов в день, стараемся не повторяться в образах, постановках, постоянно придумываем что-то новое. Отсюда уважение и симпатия, с которыми к нам относятся, мы это чувствуем".

Данченко отметила, что не сталкивалась с сомнительным судейством в отношении своих подопечных. "Никто не пытается их [оценки] искусственно занизить. Вот если однажды после программы не прозвучит, как обычно, "вау!" - это будет звоночек. Пока же мы спокойно работаем, продолжая наращивать отрыв от соперников", - добавила она.

Российские синхронистки становились победительницами последних шести Олимпиад, как в командных выступлениях, так и в дуэте. Самой титулованной синхронисткой мира является 32-летняя россиянка Светлана Ромашина, в активе которой семь золотых олимпийских медалей, 21 победа на чемпионатах мира и 13 титулов чемпионки Европы.