"Авангард" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 5 ноября. Омский "Авангард" со счетом 4:2 обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе.

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Заброшенными шайбами в составе омской команды отметились Оливер Каски (11-я и 33-я минуты), Владимир Брюквин (44) и Павел Дедунов (60). У уфимцев отличились Александр Кадейкин (24) и Данил Алалыкин (31). Свой 600-й матч в лиге провел защитник "Салавата Юлаева" Динар Хафизуллин, ранее в КХЛ он выступал за казанский "Ак Барс", подмосковный "Витязь" и петербургский СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).

Подопечные Боба Хартли располагаются на пятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции с 29 очками в активе. "Салават Юлаев" занимает третье место, набрав 38 очков.

В следующем матче уфимская команда примет челябинский "Трактор" 7 ноября, "Авангард" в этот же день дома сыграет с московским "Динамо".