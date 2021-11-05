Сборная США сравняла счет в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг против россиянок

ТАСС, 5 ноября. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла американке Даниэль Коллинз во второй игре полуфинального матча с командой США в рамках женского теннисного турнира "Кубок Билли Джин Кинг". Соревнования проходят в Чехии.

Сборная России повела в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг по теннису с американками

Встреча завершилась со счетом 6:7 (9:11), 7:6 (7:2), 6:2 в пользу Коллинз. Ранее в пятницу Людмила Самсонова обыграла Слоан Стивенс (1:6, 6:4, 6:3). Победитель матча определится в пятницу в парной игре, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова встретятся с Кэролайн Доулхайд и Коко Вандевеге.

Сборная России вышла в полуфинал, победив команды Канады и Франции и заняв первое место в группе А. Американки в группе С оказались сильнее команд Словакии и Испании.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. Турнир проходит на кортах с покрытием "хард", в соревнованиях принимали участие 12 команд, распределенных по четырем группам, победители групп вышли в полуфинал, финал состоится 6 ноября. Действующим победителем турнира является сборная Франции.

Сборная России четыре раза выигрывала Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008), еще пять раз россиянки играли в финале турнира (1999, 2001, 2011, 2013, 2015).