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Бокс

Международная ассоциация бокса передаст МОК результаты расследования Макларена

Комиссия под руководством канадца установила, что на Олимпиаде 2016 года судейство боксерского турнира было необъективным

БЕЛГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) передаст Международному Олимпийском комитету (МОК) данные расследования о манипуляциях результатами на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом журналистам заявил президент AIBA Умар Кремлев.

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Расследование независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена подтвердило, что судьи боксерского турнира на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро манипулировали результатами.

"Мы не занимаемся лишением медалей и пересмотром результатов на Олимпиаде. Это привилегия МОК. Мы можем дать информацию, как расследование профессора Макларена", - сказал Кремлев.

Как ранее сообщала газета The Guardian, под подозрение попали от семи до десяти боев, в числе которых четвертьфинальный поединок в весовой категории до 56 кг между россиянином Владимиром Никитиным и ирландцем Майклом Конланом. Россиянин одержал победу раздельным решением судей и впоследствии завоевал бронзовую медаль.

Теги
БоксКремлев, Умар Назарович
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