Фигуристка Хромых идет второй после короткой программы на этапе Гран-при в Турине

ТУРИН /Италия/, 5 ноября. /ТАСС/. Россиянка Майя Хромых занимает второе место по итогам короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине.

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Хромых набрала 72,04 балла. Лидирует бельгийка Луна Хендрикс (73,52), третьей идет еще одна россиянка Анна Щербакова (71,73). Софья Самодурова стала девятой (58,68).

Россиянки впервые за два года не смогли выиграть короткую программу на этапе Гран-при среди тех, в которых принимали участие. В 2019 году на этапе в Канаде Александра Трусова стала в короткой программе третьей.

Хромых 15 лет, она - серебряный призер финала Кубка России 2021 года. Щербаковой 17 лет, она является чемпионкой мира (2021), серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021). Самодуровой 19 лет, она один раз становилась чемпионкой Европы (2019). Щербакова и Хромых тренируются в группе Этери Тутберидзе, Самодурова - подопечная Алексея Мишина.

Произвольную программу женщины представят 6 ноября.