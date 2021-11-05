{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пляжный футбол

Сборная России по пляжному футболу вышла в финал Межконтинентального кубка

В полуфинале россияне победили португальцев со счетом 7:3
Игроки сборной России по пляжному футболу EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
Описание
Игроки сборной России по пляжному футболу
© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

ТАСС, 5 ноября. Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Португалии со счетом 7:3 и вышла в финал Межконтинентального кубка. Соревнования проходят в Дубае.

На эту тему
Лихачев: матч против португальцев будет "горячим" для сборной России по пляжному футболу
Лихачев: матч против португальцев будет "горячим" для сборной России по пляжному футболу

В составе россиян отличились Андрей Котенев (2-я минута), Федор Земсков (7, 20), Артур Папоротный (15), вратарь Станислав Кошарный (19, 28) и Денис Пархоменко (35). У португальцев голами отметились Андре Лоуренсу (14), Леонарду Мартинш (14) и Бернарду Лопеш (20).

В финале сборная России встретится с победителем матча между командами Ирана и Сенегала, который пройдет позднее в пятницу.

Сборная России является трехкратным чемпионом мира, трехкратным победителем Межконтинентального кубка, пятикратным победителем Евролиги, двукратным обладателем Кубка Европы.

Межконтинентальный кубок завершится в субботу.

КХЛ
Кудашов: "Динамо" планирует подписать полноценный контракт с хоккеистом Беловым
Защитник 28 октября подписал просмотровый контракт с московским клубом
Читать полностью