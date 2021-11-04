Лихачев: матч против португальцев будет "горячим" для сборной России по пляжному футболу

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Полуфинал Межконтинентального кубка по пляжному футболу против команды Португалии будет "горячим" для сборной России. Такое мнение высказал главный тренер российской команды Михаил Лихачев, комментарий которого предоставила ТАСС пресс-служба сборной.

Сборная России в четверг обыграла команду Ирана (4:3) в заключительном матче группового этапа Межконтинентального кубка и заняла первое место в группе, где также выступали японцы и парагвайцы. В полуфинале турнира команда под руководством Лихачева сыграет со сборной Португалии. Встреча состоится 5 ноября.

"Матч завершен, уже начинаем думать о полуфинале, - сказал Лихачев. - Три очка взяли, первое место в группе заняли. Сейчас очень важно, чтобы правильно прошел процесс восстановления у ребят, потому что те, кто сегодня играл, потратили очень много сил, мы сегодня играли практически в пять человек. Ребята, кто сегодня играл, большие молодцы, потому что такую игру выдержать - дорогого стоит".

"Сколько на памяти матчей, когда также приходилось играть впятером? Здесь же, в Дубае, полуфинал Межконтинентального кубка в 2012 году, игра со Швейцарией. Также было пять-шесть футболистов, по ходу матча травму получил Егор Еремеев. Ограниченной обоймой заканчивали матч, хорошо, что и тогда выиграли, и сейчас", - отметил главный тренер сборной России.

Говоря о сборной Португалии, специалист отметил, что это очень сильная команда, в составе которой собраны высококлассные мастера. "Будем ждать интересного матча. Впечатление от Португалии на турнире хорошее, она вышла из группы, выполнив свою задачу", - продолжил он.

"Португальцы играют понятно для нас, они имеют безусловные козыри, в составе есть настоящие звезды, такие как братья [Леонарду и Бернарду] Мартинш и [Элинтон] Андраде. За последнее время сильно прибавили [Андре] Лоуренсу и [Рубен] Брилианте. Это очень сильная сборная с опытным тренерским штабом, поэтому завтра будет горячий полуфинал", - резюмировал Лихачев.