Россияне сыграют с португальцами в плей-офф Межконтинентального кубка по пляжному футболу

ТАСС, 4 ноября. Сборная России по пляжному футболу победила команду Ирана со счетом 4:3 в матче третьего тура группового этапа финальной части Межконтинентального кубка по пляжному футболу. Соревнования проходят в Дубае.

В составе победителей отличились вратарь команды Станислав Кошарный (11-я минута), Антон Шкарин (14), Андрей Котенев (24) и Юрий Крашенинников (24). У иранцев голами отметились Амир Акбари (3), Мохаммад Моради (31) и Мохаммад Ахмадзаде (33).

Российская команда победила во всех трех матчах группового этапа и завершила его на первом месте в своем квартете, набрав 8 очков. За ней следуют сборные Ирана (6), Парагвая (2) и Японии (0). В полуфинале россияне сыграют против португальцев, встреча пройдет 5 ноября. В другом полуфинале сборная Ирана встретится с командой Сенегала.

Сборная России является трехкратным чемпионом мира, трехкратным победителем Межконтинентального кубка, пятикратным победителем Евролиги, двукратным обладателем Кубка Европы.