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Пляжный футбол

Сборная России досрочно вышла в полуфинал Межконтинентального кубка по пляжному футболу

Российские спортсмены гарантировали себе минимум второе место в группе
Игроки сборной России по пляжному футболу EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
Описание
Игроки сборной России по пляжному футболу
© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

ТАСС, 3 ноября. Сборная России после двух туров группового этапа досрочно вышла в полуфинал Межконтинентального кубка по пляжному футболу. Соревнования проходят в Дубае.

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В группе B первое место занимает сборная Ирана (6 очков), далее идут команды России (5), Парагвая (0) и Японии (0). Сборная России уже не опустится ниже второго места в таблице. В заключительном туре команды Ирана и России 4 ноября определят победителя группы.

По итогам группового этапа в полуфинал выходят первые две сборные, остальные команды сыграют за 5-8-е места.

В группе А после двух туров лидирует команда Сенегала (6 очков), за ней следую сборные Португалии (3), ОАЭ (3) и Испании (0).

Сборная России является трехкратным чемпионом мира, трехкратным победителем Межконтинентального кубка, пятикратным победителем Евролиги, двукратным обладателем Кубка Европы.

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