Фигуристка Хромых заявила, что недовольна исполнением дорожки в короткой программе

ТУРИН /Италия/, 5 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Майя Хромых недовольна исполнением дорожки в короткой программе на этапе Гран-при в итальянском Турине. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Фигуристка Хромых идет второй после короткой программы на этапе Гран-при в Турине

По итогам короткой программы Хромых набрала 72,04 балла и занимает второе место. Лидирует бельгийка Луна Хендрикс (73,52).

"Еще ничего не поняла, все получилось слишком быстро. Немного недовольна дорожкой, она получилась третьего уровня. С тренерами обсудили выступление, недовольны вращениями и дорожкой", - сказала Хромых.

Произвольную программу женщины представят 6 ноября.