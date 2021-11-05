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Фигурное катание

Фигуристка Хромых заявила, что недовольна исполнением дорожки в короткой программе

Россиянка занимает второе место, лидирует бельгийка Луна Хендрикс

ТУРИН /Италия/, 5 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Майя Хромых недовольна исполнением дорожки в короткой программе на этапе Гран-при в итальянском Турине. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

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По итогам короткой программы Хромых набрала 72,04 балла и занимает второе место. Лидирует бельгийка Луна Хендрикс (73,52).

"Еще ничего не поняла, все получилось слишком быстро. Немного недовольна дорожкой, она получилась третьего уровня. С тренерами обсудили выступление, недовольны вращениями и дорожкой", - сказала Хромых.

Произвольную программу женщины представят 6 ноября.

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