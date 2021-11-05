"Амур" впервые за четыре года обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Хабаровский "Амур" обыграл московское "Динамо" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене".

В составе победителей отличился Александр Горшков на 28-й минуте.

"Амур" впервые с 2017 года обыграл "Динамо". Хабаровский клуб сохранил десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 23 очка в 27 встречах. "Динамо", несмотря на поражение, осталось на третьем месте в Западной конференции. В активе московской команды 32 очка в 26 играх.

Следующий матч "Амур" проведет на выезде против ярославского "Локомотива" 7 ноября, а "Динамо" в этот же день сыграет в гостях с омским "Авангардом".

В другом матче игрового дня челябинский "Трактор" в гостях победил "Барыс" из Нур-Султана (5:4 ОТ). Нападающий "Трактора" Виталий Кравцов забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу в первом матче после возвращения в команду. В среду клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" объявил о переходе нападающего в "Трактор" на правах аренды до конца сезона.