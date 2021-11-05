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Фигурное катание

Тарасова заявила, что удивлена ошибке Щербаковой в короткой программе на этапе Гран-при

Российская фигуристка идет третьей на этапе в Италии
Татьяна Тарасова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова удивлена, что россиянка Анна Щербакова допустила ошибку в ходе короткой программы на этапе Гран-при в итальянском Турине. Об этом Тарасова рассказала ТАСС.

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По итогам короткой программы Щербакова идет третьей, набрав 71,73 балла. Лидирует бельгийка Луна Хендрикс (73,52), на второй строчке располагается россиянка Майя Хромых (72,04).

"Хендрикс не сделала ни одной ошибки и могла занять первое или второе место, в этом меня ничего не удивляет, - сказала Тарасова. - Меня удивляет, почему Аня сделала ошибку в короткой программе. Она хотела прыгать [каскад] тройной лутц - тройной риттбергер, заходила на него, но потом у нее не получилось, и она допрыгнула двойной тулуп, поэтому она стала третьей. Но завтра второй день, поэтому это неважно".

Щербаковой 17 лет, она является чемпионкой мира (2021), серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021). Произвольную программу женщины представят 6 ноября.

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