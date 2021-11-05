Щербакова считает, что стала увереннее по сравнению с финалом Гран-при двухлетней давности

ТУРИН /Италия/, 5 ноября. /ТАСС/. Чемпионка мира Анна Щербакова отметила, что сильно изменилась с финала Гран-при 2019 года, который проходил в Турине, и спустя два года она чувствует себя на этом же льду более уверенно. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления с короткой программой на этапе Гран-при, который стартовал в пятницу на льду арены "Палавела".

В финале серии Гран-при 2019 года Щербакова была второй. Чемпионкой с мировым рекордом тогда стала Алена Косторная, третье место заняла Александра Трусова, это был дебют воспитанниц Этери Тутберидзе во взрослом Гран-при.

"Я прекрасно помню, как выступала здесь в финале Гран-при - как раз вчера думала о том, что часто на льду и тренировках вспоминаю те ощущения, - рассказала Щербакова. - Понимаю, что сильно изменилась, стала увереннее, привыкла к международным соревнованиям".

"Тогда все было в новинку, я нервничала даже на тренировках. Сейчас все как-то спокойнее, - отметила спортсменка. - Сейчас, когда ходишь здесь по коридорам, выходишь на лед, все уже кажется знакомым. Приятно вспоминать моменты тех соревнований".

В короткой программе на этапе Гран-при в Турине Щербакова стала третьей, уступив бельгийке Луне Хендрикс и россиянке Майе Хромых. Произвольную программу женщины представят 6 ноября.