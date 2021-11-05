Тарпищев: российские теннисистки хорошо играют и могут победить в Кубке Билли Джин Кинг

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по теннису здорово играет и имеет шансы на победу в Кубке Билли Джин Кинг, в команде сложилась дружная атмосфера. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова победили американок Шелби Роджерс и Коко Вандевеге в решающей встрече полуфинального матча Кубка Билли Джин Кинг. Встреча завершилась с счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянок. Изначально на парный матч вместо Самсоновой была заявлена Дарья Касаткина, а у американок вместо Роджерс - Кэролайн Доулхайд, однако тренерские штабы команд произвели замены.

"Самсонова, победившая в первой игре, молодец - с ней был риск, потому что первое выступление за сборную, а это всегда определенное давление и пресс ответственности. Но она справилась, - сказал Тарпищев. - Американки играют в ударный теннис, но корт для них недостаточно быстрый. Мы постарались реализовать свои возможности".

Ранее в пятницу Самсонова переиграла в двух партиях Слоан Стивенс, а Анастасия Павлюченкова в трех сетах уступила Даниэль Коллинз. Таким образом, российская команда одержала победу со счетом 2-1 и вышла в финал турнира.

"В этом году сложилась очень дружная обстановка в команде - моральный фактор внутри играет важную роль в успехе. И на Олимпиаде было то же самое. И по качеству молодцы - играют здорово. Шанс на победу есть", - добавил Тарпищев.

В решающем матче сборная России встретится с победителем противостояния между командами Австралии и Швейцарии.