Кудашов: в "Динамо" стараются отогнать слухи об обмене хоккеистов Войнова и Шипачева

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Динамо" старается отогнать все слухи об обмене нападающего Вадима Шипачева и защитника Вячеслава Войнова. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что "Динамо" ищет варианты по обмену игроков.

"Вы знаете, даже и не хочу комментировать слухи, потому что их столько вокруг. И если на них внимание обращать, то ни к чему хорошему это не приведет. Мы, наоборот, концентрируемся на себе и стараемся отогнать все слухи", - сказал Кудашов.

Оба игрока являются олимпийскими чемпионами 2018 года. Шипачев выиграл Кубок Гагарина в составе СКА (2015, 2017), Войнов также завоевал этот трофей с петербургским клубом в 2017 году. Кроме того, защитник становился обладателем Кубка Стэнли в 2012 и 2014 годах в составе "Лос-Анджелеса".