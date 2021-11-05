Гончаренко нашла позитивные стороны в поражении россиянок в короткой программе на Гран-при

ТУРИН /Италия/, 5 ноября. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Инна Гончаренко нашла позитивные моменты в том, что российские фигуристки Анна Щербакова и Майя Хромых не смогли захватить лидерство по итогам короткой программы на третьем этапе серии Гран-при, стартовавшем в пятницу в Турине. Об этом Гончаренко рассказала ТАСС.

Лидирует после короткой программы бельгийка Луна Хендрикс (73,52 балла), второй идет Хромых (72,04), чемпионка мира Щербакова - третья (71,73), Софья Самодурова - девятая (58,68).

"Наши фигуристки способствуют поднятию уровня фигурного катания в мире, в Европе, девчонки подтягиваются, и это отлично, - подчеркнула Гончаренко. - Поэтому нужно поддержать девочек, верить в них, и в произвольной программе все решится. Чем выше накал борьбы, тем интереснее, зажигательнее, тем дороже победа. Мы ждем борьбы".

"Луна хорошо прокатала - на высоком эмоциональном уровне, на скорости. Для Европы это очень радостное событие. Да и для нас для всех - неинтересно быть чемпионом при отсутствии конкурентов", - добавила специалист.

Гончаренко отметила, что разрывы в баллах по итогам короткой программы минимальны, поэтому все решится в субботу в день произвольной программы. "Соревнования еще не закончились, короткая программа - промежуточный этап. Ничего страшного - главное, что отрывы маленькие, все в пределах абсолютной досягаемости. Поэтому не стоит расстраиваться, произвольная программа все решит", - сказала она.