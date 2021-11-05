Вратарь ЦСКА Федотов не сможет сыграть в матче КХЛ против СКА 7 ноября

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 5 ноября. /ТАСС/. Голкипер московского ЦСКА Иван Федотов не примет участия в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Об этом журналистам сообщил главный тренер москвичей Сергей Федоров.

В пятницу ЦСКА на выезде в серии буллитов обыграл подольский "Витязь" со счетом 6:5. Федотов не попал в заявку во втором матче подряд. В текущем сезоне 24-летний голкипер провел 13 матчей.

"Думаю, что Иван в матче со СКА не поможет нам. Он сегодня только первый день вышел тренироваться. Думаю, это [его возвращение в состав] вопрос дней и его физических кондиций после травмы", - сказал Федоров.

"Пока не скажу, что владею какой-то информацией [о возможном усилении состава]. Знаю, что у нас играют ребята с характером, мы ищем какие-то варианты сочетаний каждый раз, но пока играем тем составом, теми игроками, которые здоровы, и не обращаем ни на что внимание", - добавил специалист.

ЦСКА одержал четыре победы в последних пяти матчах. Армейцы поднялись на третье место турнирной таблицы Западной конференции, имея в активе 33 очка в 26 встречах. Следующий матч ЦСКА проведет дома против петербургского СКА 7 ноября.