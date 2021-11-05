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Пляжный футбол

Сборная России сыграет с иранцами в финале Межконтинентального кубка по пляжному футболу

В полуфинальной игре иранцы победили сенегальцев со счетом 7:5

ТАСС, 5 ноября. Сборная Ирана победила команду Сенегала со счетом 7:5 в полуфинальном матче Межконтинентального кубка по пляжному футболу. Соревнования проходят в Дубае.

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В составе победителей голы забили Мохаммад Мохтари (6, 11, 25-я минуты), Мохаммад Моради (17), Амир Акбари (23), Али Миршекари (29) и Мохаммад Ахмадзаде (36). У сенегальцев отличились Мамур Дианье (7, 8, 10), Рауль Менди (14) и Сейдина Мандионе (30).

Сборная России является трехкратным чемпионом мира, трехкратным победителем Межконтинентального кубка, пятикратным победителем Евролиги, двукратным обладателем Кубка Европы. Иранцы трижды становились победителями Межконтинентального кубка (2013, 2018, 2019).

В финале иранцы сыграют со сборной России, которая ранее в пятницу обыграла команду Португалии (7:3). Финал и матч за третье место пройдут в субботу.

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