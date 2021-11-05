Фигуристы Степанова и Букин идут третьими после ритм-танца на этапе Гран-при в Турине

ТУРИН /Италия/, 5 ноября. /ТАСС/. Россияне Александра Степанова и Иван Букин идут третьими в танцах на льду на этапе Гран-при по фигурному катанию в Турине.

Фигуристка Хромых идет второй после короткой программы на этапе Гран-при в Турине

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По итогам ритм-танца они набрали 81,47 балла. Лидируют четырехкратные чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (87,45), Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью из США идут вторыми (84,79).

Степанова и Букин являются серебряными призерами чемпионата Европы, также в их активе три бронзовые награды европейских первенств.

Произвольный танец дуэты представят 6 ноября.