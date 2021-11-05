СМИ: Месси уведомили о том, что он станет обладателем "Золотого мяча"

ТАСС, 5 ноября. Нападающий французского футбольного клуба ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси был уведомлен о том, что он станет обладателем награды лучшему игроку года "Золотой мяч". Об этом сообщает портал RTP Deportivo .

Как сообщает источник, французское издание France Football, которое вручает награду, связалось с футболистом по поводу его победы, и Месси дал журналу традиционное интервью.

В этом году аргентинец выиграл Кубок Америки в составе сборной Аргентины и Кубок Испании с "Барселоной". Также Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 30 голов. Минувшим летом футболист перешел из "Барселоны" в ПСЖ.

Месси 34 года, за "Барселону" он выступал с 2003 по 2021 год. В составе клуба он десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - Суперкубка Испании. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА, трижды - на клубном чемпионате мира. На данный момент Месси - шестикратный обладатель "Золотого мяча", что является рекордным результатом.

Помимо победы в Кубке Америки, в составе сборной Аргентины нападающий становился серебряным призером чемпионата мира в 2014 году и олимпийским чемпионом 2008 года.

Обладатель премии "Золотой мяч" будет объявлен 29 ноября в Париже.