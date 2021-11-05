{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Хоккеист "Тампы" Сергачев дисквалифицирован на две игры НХЛ

Россиянин получил наказание за запрещенный силовой прием в игре с "Торонто"

ТАСС, 5 ноября. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Михаил Сергачев дисквалифицирован на две игры за запрещенный силовой прием, использованный против игрока "Торонто" Митча Марнера. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

На эту тему
Передача Сергачева и 24 сейва Василевского помогли "Тампе" обыграть "Аризону" в матче НХЛ
Передача Сергачева и 24 сейва Василевского помогли "Тампе" обыграть "Аризону" в матче НХЛ

Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Тампа" проиграла "Торонто" со счетом 1:2 в оветрайме. На 38-й минуте Сергачев пытался остановить прорыв Марнера и нарушил правила.

Таким образом, россиянин пропустит выездной матч своей команды против "Оттавы" 6 ноября и домашнюю встречу против "Каролины" 10 ноября.

Сергачеву 23 года, он является двукратным обладателем Кубка Стэнли, бронзовым призером чемпионата мира. В нынешнем сезоне защитник провел 10 матчей, в которых набрал 6 (2 шайбы + 4 результативные передачи) очков.

Теги
НХЛ
Фигурное катание
Бестемьянова: Степанова и Букин выглядели лучше американского дуэта в ритм-танце в Турине
По итогам проката россияне идут на третьей строчке
Бестемьянова: Степанова и Букин выглядели лучше американского дуэта в ритм-танце в Турине
Читать полностью