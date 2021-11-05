Хоккеист "Тампы" Сергачев дисквалифицирован на две игры НХЛ

ТАСС, 5 ноября. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Михаил Сергачев дисквалифицирован на две игры за запрещенный силовой прием, использованный против игрока "Торонто" Митча Марнера. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Передача Сергачева и 24 сейва Василевского помогли "Тампе" обыграть "Аризону" в матче НХЛ

На эту тему

Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Тампа" проиграла "Торонто" со счетом 1:2 в оветрайме. На 38-й минуте Сергачев пытался остановить прорыв Марнера и нарушил правила.

Таким образом, россиянин пропустит выездной матч своей команды против "Оттавы" 6 ноября и домашнюю встречу против "Каролины" 10 ноября.

Сергачеву 23 года, он является двукратным обладателем Кубка Стэнли, бронзовым призером чемпионата мира. В нынешнем сезоне защитник провел 10 матчей, в которых набрал 6 (2 шайбы + 4 результативные передачи) очков.