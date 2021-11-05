"Зенит" обыграл действующего чемпиона баскетбольной Евролиги "Анадолу Эфес"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Зенит" победил в гостях со счетом 90:79 турецкий "Анадолу Эфес" в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком на площадке стал Коннер Франкамп из "Зенита", на счету которого 18 очков. В составе соперника больше всех очков набрал Шейн Ларкин (14).

"Анадолу Эфес" является действующим победителем турнира, петербуржцы в третий раз подряд победили турецкий клуб. После восьми сыгранных матчей "Зенит" располагается на седьмом месте в турнирной таблице, одержав пять побед. "Анадолу Эфес" с двумя победами идет 16-м.

В следующем туре "Зенит" 12 ноября сыграет дома с греческим "Олимпиакосом", турецкая команда днем ранее встретится в гостях с германской "Альбой".