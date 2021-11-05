Кошарный: португальцы не показали своей игры в матче со сборной России по пляжному футболу

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Сборная Португалии не показала свой уровень в полуфинальном матче Межконтинентального кубка по пляжному футболу против команды России. Такое мнение ТАСС высказал вратарь российской сборной Станислав Кошарный.

Сборная России в пятницу обыграла команду Португалии со счетом 7:3 и вышла в финал Межконтинентального кубка, в котором сыграет со сборной Ирана. Кошарный отметился дублем.

"Команда провела хороший матч, по ходу всей игры преимущество было на нашей стороне, - сказал Кошарный. - Соперник удивил тем, что это была не та Португалия, которую все привыкли видеть. Может быть, это мы так сбили ее столку".

"Первый гол пропустили со стандарта, а второй гол был роскошным, тут некого винить. Поэтому говорить, что была какая-то расслабленность, не приходится. Тем более мы быстро забили и повели в счете", - добавил голкипер.

Также он заявил, что забитые голы для него не являются главной задачей. "Установка от тренерского штаба - бить, только если не встречают. Спрогнозировать, что вратарь забьет два - это тяжело, главное - уверенная победа, дубль или хет-трик - это уже второстепенные задачи", - отметил он.

Финальный матч Межконтинентального кубка пройдет в субботу, начало - в 18:00 мск.