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Фигурное катание

Бестемьянова: Степанова и Букин выглядели лучше американского дуэта в ритм-танце в Турине

По итогам проката россияне идут на третьей строчке
Наталья Бестемьянова Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Наталья Бестемьянова
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выглядели лучше американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью в ритм-танце на этапе Гран-при в итальянском Турине. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

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По итогам ритм-танца россияне набрали 81,47 балла. Лидируют четырехкратные чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (87,45), Хаббелл и Донохью идут вторыми (84,79).

"Степанова с Букиным прекрасно откатались, все вопросы к судейству, - сказала Бестемьянова. - Давайте завтра дождемся, как они откатают произвольный танец. Это первый старт, всегда очень сложно входить в новый сезон. Я глубоко уверена, что они выглядели лучше американцев, это мое мнение".

Произвольный танец дуэты представят 6 ноября.

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Фигурное катаниеБестемьянова, Наталья Филимоновна
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