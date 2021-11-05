Бестемьянова: Степанова и Букин выглядели лучше американского дуэта в ритм-танце в Турине

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выглядели лучше американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью в ритм-танце на этапе Гран-при в итальянском Турине. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

По итогам ритм-танца россияне набрали 81,47 балла. Лидируют четырехкратные чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (87,45), Хаббелл и Донохью идут вторыми (84,79).

"Степанова с Букиным прекрасно откатались, все вопросы к судейству, - сказала Бестемьянова. - Давайте завтра дождемся, как они откатают произвольный танец. Это первый старт, всегда очень сложно входить в новый сезон. Я глубоко уверена, что они выглядели лучше американцев, это мое мнение".

Произвольный танец дуэты представят 6 ноября.