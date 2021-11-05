{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по боксу

Щекутьев: победа Петровского на чемпионате мира показала силу красноярской школы бокса

В пятницу россиянин в финале победил представителя Армении Давида Чалояна

БЕЛГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Золотая медаль Марка Петровского на чемпионате мира в Белграде показала силу красноярской школы бокса. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

На эту тему
Российский боксер Петровский стал чемпионом мира
Российский боксер Петровский стал чемпионом мира

В пятницу Петровский стал чемпионом мира в весовой категории свыше 92 кг.

"Поздравляю всех с победой. Красноярская школа бокса показала себя. Марк отлично себя проявил, в супертяжах у нас не было золота со времен победы Александра Поветкина. Мы на исполкоме это обсудим, но обязательно поощрим", - сказал Щекутьев.

Петровскому 22 года, он является чемпионом России и серебряным призером командного кубка страны.

Чемпионат мира по боксу завершится в субботу.

Теги
Чемпионат мира по боксу
Футбол в России
Битвы преследователей. Матчи "Динамо" - "Краснодар" и "Сочи" - ЦСКА откроют 14-й тур РПЛ
Также в субботу пройдут матчи "Арсенал" - "Уфа" и "Крылья Советов" - "Химки".
Битвы преследователей.
Читать полностью