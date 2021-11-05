Щекутьев: победа Петровского на чемпионате мира показала силу красноярской школы бокса

БЕЛГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Золотая медаль Марка Петровского на чемпионате мира в Белграде показала силу красноярской школы бокса. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Российский боксер Петровский стал чемпионом мира

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В пятницу Петровский стал чемпионом мира в весовой категории свыше 92 кг.

"Поздравляю всех с победой. Красноярская школа бокса показала себя. Марк отлично себя проявил, в супертяжах у нас не было золота со времен победы Александра Поветкина. Мы на исполкоме это обсудим, но обязательно поощрим", - сказал Щекутьев.

Петровскому 22 года, он является чемпионом России и серебряным призером командного кубка страны.

Чемпионат мира по боксу завершится в субботу.