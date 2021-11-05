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Чемпионат мира по боксу

Российский боксер Петровский стал чемпионом мира

В решающем поединке россиянин победил представителя Армении Давита Чалояна
© Данил Айкин/ТАСС

БЕЛГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Марк Петровский, выступающий в весовой категории свыше 92 кг, стал чемпионом мира. Соревнования проходят в Белграде.

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В финальном поединке россиянин победил представителя Армении Давита Чалояна.

Петровскому 22 года, он является чемпионом России и серебряным призером командного кубка страны.

В субботу серебряным призером мирового первенства стал Джамбулат Бижамов (до 75 кг), днем ранее бронзовые медали завоевали Ахтем Закиров (до 51 кг) и Савелий Садома (до 80 кг).

Чемпионат мира завершится в субботу.

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