Российский боксер Петровский стал чемпионом мира

БЕЛГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Марк Петровский, выступающий в весовой категории свыше 92 кг, стал чемпионом мира. Соревнования проходят в Белграде.
В финальном поединке россиянин победил представителя Армении Давита Чалояна.
Петровскому 22 года, он является чемпионом России и серебряным призером командного кубка страны.
В субботу серебряным призером мирового первенства стал Джамбулат Бижамов (до 75 кг), днем ранее бронзовые медали завоевали Ахтем Закиров (до 51 кг) и Савелий Садома (до 80 кг).
Чемпионат мира завершится в субботу.