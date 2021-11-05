Российский боксер Бижамов завоевал серебро чемпионата мира

БЕЛГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Джамбулат Бижамов, выступающий в весовой категории до 75 кг, стал серебряным призером чемпионата мира. Соревнования проходят в Белграде.

В финале Бижамов уступил кубинцу Йоэнлису Эрнандесу Мартинесу.

Бижамову 20 лет, на чемпионате мира он был выбран капитаном российской сборной. Боксер является победителем первенства мира среди юниоров, двукратным чемпионом России. Бижамов является уроженцем Махачкалы и тренируется под руководством Рашидбека Ахмедова.

Чемпионат мира завершится в субботу.