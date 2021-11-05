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Кубок Билли Джин Кинг

Сборная России по теннису сыграет с командой Швейцарии в финале Кубка Билли Джин Кинг

Швейцарки в полуфинале победили команду Австралии

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Сборная Швейцарии по теннису победила команду Австралии в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг. Соревнования проходят в Чехии.

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В первом матче швейцарка Джил Тайхман переиграла в двух сетах Сторм Сандерс (6:0, 6:3). Затем олимпийская чемпионка из Швейцарии Белинда Бенчич в двух партиях победила Айлу Томлянович (6:3, 6:2). В финале сборная Швейцарии встретится с российской командой. Встреча пройдет 6 ноября.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. Турнир проходит на кортах с покрытием "хард", в соревнованиях принимали участие 12 команд, распределенных по четырем группам, победители групп вышли в полуфинал. Действующим победителем турнира является сборная Франции.

Сборная России четыре раза выигрывала Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008), еще пять раз россиянки играли в финале турнира (1999, 2001, 2011, 2013, 2015).

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