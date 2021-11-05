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ATP

Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже

Российский теннисист встретится с победителем матча между Александром Зверевым из Германии и норвежцем Каспером Руудом
Даниил Медведев EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/YOAN VALAT

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев победил француза Юго Гастона в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Париже.

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:4 в пользу россиянина, имеющего на турнире второй номер посева. В полуфинале Медведев встретится с победителем матча между представителем Германии Александром Зверевым и норвежцем Каспером Руудом.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 13 титулов под эгидой организации, в том числе и победа на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Гастону 21 год, он занимает 103-е место в мировом рейтинге. Его лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Франции в 2020 году.

Турнир в Париже завершится 7 ноября, его призовой фонд составляет €3 млн. Действующим победителем соревнования является Медведев.

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