Фигурист Алиев рассказал, что ему обидно и стыдно после короткой программы на Гран-при

ТУРИН /Италия/, 5 ноября. /ТАСС/. Чемпион Европы 2020 года фигурист Дмитрий Алиев признался, что испытывает чувства обиды и стыда после неудачного выступления с короткой программой на этапе Гран-при в Турине. Об этом он рассказал в общении с журналистами после выступления.

Спортсмену не удались запланированные элементы, в результате он получил за свое выступление не самые высокие 71,07 балла и занял десятое место.

"Сегодня я подвел в первую очередь себя самого и всех, кто со мной работает, мне очень обидно и стыдно, - сказал спортсмен. - Но я пытаюсь бороться".

"С первого лутца я упал, нужно было делать четверной и тройной тулуп. Я просто сорвал элемент и не исполнил четверной прыжок. Причины я не знаю. Это была "бабочка", это была моя ошибка. С этим я столкнулся", - добавил Алиев.

Комментируя предстоящий прокат произвольной программы, фигурист отметил, что не планирует менять контент: "Снова рисковать? Сегодня нужно было рисковать, но я много проиграл. Мы стараемся придерживаться запланированного контента, мы редко его меняли по ходу соревнований".

Произвольную программу фигуристы представят 6 ноября.