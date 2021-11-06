Фигурист Коляда идет четвертым после короткой программы на этапе Гран-при в Турине

ТУРИН /Италия/, 6 ноября. /ТАСС/. Россиянин Михаил Коляда занимает четвертое место после короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию в Турине.
За прокат россиянин получил 92,30 балла. Первым идет китаец Цзинь Боян (97,89), вторым - итальянец Даниэль Грассль (95,67), третьим - Чха Чон Хван (95,56). Россиянин Петр Гуменник стал девятым (76,81), Дмитрий Алиев - 10-м (71,07).
Коляде 26 лет, он является серебряным призером Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира (2018), двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2017, 2018), трехкратным чемпионом России (2017, 2018, 2021).
Произвольную программу мужчины представят 6 ноября.