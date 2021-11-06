СМИ: "Барселона" договорилась с Хави о контракте до 2024 года

ТАСС, 6 ноября. Испанский футбольный клуб "Барселона" договорился с главным тренером Хави о контракте до 2024 года. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo .

В пятницу катарский "Аль-Садд" дал согласие на переход главного тренера команды Хави в "Барселону". Пост главного тренера каталонской команды остается вакантным с 28 октября, когда его покинул нидерландский специалист Рональд Куман.

По информации источника, Хави будет представлен в качестве главного тренера на пресс-конференции в понедельник. "Контракт Хави вот-вот будет закрыт и он станет тренером "Барселоны", - сказал в пятницу журналистам президент клуба Жоан Лапорта.

"Барселона" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 16 очков в 11 матчах. В Лиге чемпионов "Барселона" занимает второе место в группе E, имея в активе шесть очков. Возглавляет квартет германская "Бавария" (12), третьей идет португальская "Бенфика" (4), замыкает таблицу украинское "Динамо" (1).

Хави 41 год, с 2019 года он тренировал "Аль-Садд", в прошедшем сезоне команда под руководством испанца стала чемпионом Катара, не проиграв ни одного матча, и обладателем кубка страны. Также клуб выиграл Кубок Катара 2020 года и Кубок эмира Катара (2020).

Хави является воспитанником "Барселоны", в основной команде он дебютировал в 1998 году и играл в ней до 2015 года, за это время он выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании три Кубка Испании и четыре Лиги чемпионов. В составе сборной Испании он становился двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира, а также серебряным призером Олимпийских игр. С 2015 по 2019 год Хави выступал за "Аль-Садд", в мае 2019-го он завершил игровую карьеру. Следующий матч в чемпионате страны "Барселона" проведет 6 ноября на выезде против "Сельты".